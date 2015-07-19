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TSK: Suriye sınırında 514 kişi yakalandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından Türkiye’den Suriye’ye geçmeye çalışan 26 kişi yakalandı

19 Temmuz 2015 19:23

Suriye'de süren çaGenelkurmay Başkanlığı kaçak yollarla Türkiye’ye ve Suriye’ye geçmeye çalışan 514 kişinin yakalandığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan 488 kişi ile Türkiye’den Suriye’ye geçmeye çalışan 26 kişi olmak üzere toplam 514 kişinin yakalandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, kara hudutlarında yasa dışı geçiş teşebbüsü esnasında toplam 523 kişinin yakalandığı ifade edildi. 

 

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