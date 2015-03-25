TSK: 'Suriye birliğini vurduk'



Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde "önemli sınır olayları" başlığı altında yayınlanan duyuruya göre, Suriye ordusunca muhaliflere yapılan ağır silah atışları sırasında bir füze Reyhanlı ilçe merkezinin doğusundaki Cüdeyde mahallesi yakınına düştü. Olayda beş kişi hafif şekilde yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklaması şöyle devam etti: "Söz konusu füzenin düştüğü mevkii, 2'nci Hudut Alayı 2'nci Hudut Taburu 4'üncü Hudut Bölüğünün 200 metre kadar batısıdır. Bu nedenle, patlama sonucu etrafa yayılan taş ve toprak parçalarının tesiri ile anılan bölüğün ziyaretçi salonunun tavanı çökmüş, bina camları kırılmış, iki askerî aracın kaporta ve karasöründe hasar meydana gelmiştir. Merminin düştüğü yerde 15 metre genişliğinde, yedi metre derinliğinde bir çukur oluştuğu belirtilmiştir."

Angajman kuralları çerçevesinde Suriye'de rejime ait bir topçu mevzisine atış yapılarak karşılık verildiği kaydedilen açıklamada, "Gelişmeler dikkatle takip edilmekte olup, topraklarımıza mermi düşmesi durumunda, angajman kuralları çerçevesinde misliyle mukabelede bulunulmasına devam edilecektir" denildi.