Sur'da çatışma: 2 şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri internet sitesinden, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden operasyonlar sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan iki askerin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklaması şöyle;

03 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ili Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 13.10’da şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.