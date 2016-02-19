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Sur'da 2 asker ve 2 polis şehit oldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 2 Aralık'tan bu yana sürüyor

19 Şubat 2016 11:12

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde şehit olan 2 asker ve 1 polisin ardından, süren çatışmalarda 1 özel harekât polisi daha hayatını kaybetti. Sur'da 2 asker ve 2 polis olmak üzere şehit sayısı 4'e yükseldi.

Genelkurmay'dan yapılan açıklama şöyle: 

"19 Şubat 2016 Cuma günü Diyarbakır ili Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız ve bir kahraman polisimiz ağır şekilde yaralanmışlardır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 05.45’de şehit olmuşlardır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatımızın mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz."


1 polis daha şehit


Hürriyet'te yer alan habere göre; devam eden çatışmalarda bir özel harekat polisi daha şehit oldu. Sur'da 2 asker ve 2 polis olmak üzere bugün şehit sayısı 4'e yükseldi.

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