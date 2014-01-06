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TSK: Bazı milletvekili ve gazetecilerin yakışıksız sözleri tahammül sınırını aştı

Genelkurmay Başkanlığı, Ergenekon ve Bayoz davalarının yeniden yargılanmasıyla ilgili suç duyurusu konusunda yeni bir açıklama yaptı

06 Ocak 2014 15:16

Genelkurmay Başkanlığı, Balyoz ve Ergenekon davaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu ancak adli işlem için başvurulmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Suç duyurusunun amacı Türk Silahlı Kuvvetleri ve mensuplarının hak, hukuk, haysiyet ve onurlarının korunmasıdır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın "milli orduya kumpas" yazısı gerekçe gösterilerek "siyasi bir şahsiyetin basında yer alan ifadeleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına "suç duyurusu" yapılmıştır" denildi. Ayrıca suç duyurusu sonrası Genelkurmay Başkanlığı'na yönelik bir kısım gazeteci ve milletvekillerinin eleştirilerine işaret edilerek, "Bazı kişilerin basın özgürlüğü ve dokunulmazlık zırhına bürünerek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi kişiliğine, onun şerefli ve saygın mensuplarına yönelik olarak yaptıkları haksız, mesnetsiz, acımasız ve her türlü sorumluluktan uzak ithamlarının tahammül sınırlarını aştığını yüce milletimiz ile paylaşmayı görev kabul ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

1. 27 Aralık 2013 tarihli basın açıklamamızda belirtildiği şekilde; Türk Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensupları ile ilgili yürütülen soruşturma ve davalara yönelik, "HUKUK DEVLETİ OLMA"nın gereği olarak, yargılamayı etkileme niteliğinde olabilecek beyanlardan kaçınılmış; sadece yetkili makamlarla görüş ve düşünceler paylaşılmış, tekliflerde bulunulmuş, sonuçları beklenilmiş ve bu nedenle süreç içerisinde herhangi bir adli işleme başvurulmamıştır.

2. Ancak siyasi bir şahsiyetin basında yer alan ifadeleri üzerine, kurumsal ve insani görev ve sorumluluğumuzun gereği olarak, önce yazılı bir açıklama ile kamuoyu bilgilendirilmiş ve aynı gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına "SUÇ DUYURUSU" yapılmıştır.

3. Suç duyurusunun amacı; ortaya atılan iddiaların araştırılması, durumun aydınlanması, kamuoyu vicdanında beliren rahatsızlıkların giderilmesi, adalete olan güvenin tesisi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve mensuplarının hak, hukuk, haysiyet ve onurlarının korunmasıdır.

4. Yukarıda belirtilen amacın tahakkuku ilgili mercilerden talep edilmiş; bunun dışında yargı süreci ve sonuçları ile ilgili değerlendirme ve yorumlarda bulunulmamış, hiçbir kişi/kişiler, kurum/kuruluşlar hedef alınmamıştır.

5. Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak güncel tartışmaların dışında kalma gayreti içinde olmuş ve kurumsal sorumluluğunu örnek bir tarzda yerine getirmiştir.

6. Diğer taraftan, bazı kişilerin basın özgürlüğü ve dokunulmazlık zırhına bürünerek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi kişiliğine, onun şerefli ve saygın mensuplarına yönelik olarak yaptıkları haksız, mesnetsiz, acımasız ve her türlü sorumluluktan uzak ithamlarının tahammül sınırlarını aştığını yüce milletimiz ile paylaşmayı görev kabul ediyoruz.

7. Milletvekili olan bir kişinin sarf ettiği yakışıksız sözler esefle karşılanmış, konu ile ilgili hukuki süreç başlatılmıştır.

8. Yüce Türk Milletinin gözbebeği Silahlı Kuvvetlerde; yüreği vatan ve millete hizmet aşkı ile dolu, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekasına, yüce milletinin huzur ve güvenliğine kendisini adamış, "İnsan Haklarına ve Demokratik Düzen"e saygılı kişiler/komutanlar vardır. Yüce milletimizin bağrından çıkmış olan Türk Silahlı Kuvvetlerinde bilinen ve ima edilen unvan ve sıfatta kişi/kişiler bulunmamaktadır. Yasa dışı faaliyeti tespit edilen personel hakkında yasal işlem tereddütsüz uygulanmaktadır.

9. Ayrıca, Genelkurmay Başkanlığının geçen hafta HATAY’da yaşanan olayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

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