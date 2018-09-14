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TSK: Son bir haftada, biri sözde lider kadroda olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildi

  ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre,  "Terörle Mücadele Harekâtı" kapsamında son bir haftada, biri sözde lider kadroda olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildi

14 Eylül 2018 18:21

 

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre,  \"Terörle Mücadele Harekâtı\" kapsamında son bir haftada, biri sözde lider kadroda olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildi. 

(FOTOĞRAF) 

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DHATÜRK Silahlı Kuvvetleri TSKMücadele Harekâtı"
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