TSK: Son bir haftada, biri sözde lider kadroda olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Terörle Mücadele Harekâtı" kapsamında son bir haftada, biri sözde lider kadroda olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildi
14 Eylül 2018 18:18
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, \"Terörle Mücadele Harekâtı\" kapsamında son bir haftada, biri sözde lider kadroda olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildi.
ANKARA (DHA)
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