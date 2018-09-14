TSK: Son bir haftada, biri sözde lider kadroda olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, \"Terörle Mücadele Harekâtı\" kapsamında son bir haftada, biri sözde lider kadroda olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildi.



ANKARA (DHA)