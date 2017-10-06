TSK: Son bir haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - TSK tarafından terörle mücadele ve sınır güvenliğine ilişkin yapılan bilgilendirmede, \"Şırnak / Beytüşşebap (İncebel - Kato Dağları), Cizre ve Silopi, Hakkari / Yüksekova (Alandüz - İkiyakalar), Siirt / Baykan / Eruh ve Diyarbakır / Lice / Hani bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edilmiş, İcra edilen operasyonlarda; 68 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 adet piyade tüfeği, 1 adet doçka uçaksavar makinalı tüfek, 2 adet makinalı tüfek, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 3 adet roketatar, 2 adet makinalı tabanca ve 6 adet tabanca olmak üzere toplam 78 silah, 55 adet el bombası, 7 adet mayın, 3.719 adet hafif silah mühimmatı, 238 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet 81 mm havan mühimmatı, 26 adet RPG-7 roketatar roketi, 45 adet şarjör, 238 kg amonyum nitrat, 400 gr tahrip kalıbı, 2 adet el dürbünü, 5 adet telsiz ve 79 adet tüp ele geçirilmiş, 22 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş, Teröristler tarafından kullanılan 62 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir\" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) tarafından terörle mücadele ve sınır güvenliğine ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: \"Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı kararlılıkla mücadelesine devam ederken, Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlerini de sürdürmektedir. Teröristle Mücadele Harekâtı kapsamında; geçtiğimiz süreç içerisinde (28 Eylül – 04 Ekim 2017) BTÖ’nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan (özellikle Hakkâri, Şırnak, Siirt ve Diyarbakır) bölgelerini, teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara aralıksız devam edilmiştir.

68 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞ, TOPLAM 78 SİLAH, 55 ADET EL BOMBASI ELE GEÇİRİLMİŞ

Bu kapsamda; Şırnak / Beytüşşebap (İncebel - Kato Dağları), Cizre ve Silopi, Hakkari / Yüksekova (Alandüz - İkiyakalar), Siirt / Baykan / Eruh ve Diyarbakır / Lice / Hani bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edilmiş, İcra edilen operasyonlarda; 68 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 adet piyade tüfeği, 1 adet doçka uçaksavar makinalı tüfek, 2 adet makinalı tüfek, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 3 adet roketatar, 2 adet makinalı tabanca ve 6 adet tabanca olmak üzere toplam 78 silah, 55 adet el bombası, 7 adet mayın, 3 bin 719 adet hafif silah mühimmatı, 238 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet 81 mm havan mühimmatı, 26 adet RPG-7 roketatar roketi, 45 adet şarjör, 238 kg amonyum nitrat, 400 gr tahrip kalıbı, 2 adet el dürbünü, 5 adet telsiz ve 79 adet tüp ele geçirilmiş,

301 BİN 121 PAKET KAÇAK SİGARA VE 100 LİTRE AKARYAKIT ELE GEÇİRİLMİŞTİR

22 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş, Teröristler tarafından kullanılan 62 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir. BTÖ’nün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 301 bin 121 paket kaçak sigara ve 100 litre akaryakıt ele geçirilmiştir.

13 KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLMUŞ, 23 KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ İSE YARALANMIŞTIR

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 15 bin 571 kişi yakalanmıştır. 13 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 23 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bu hafta özellikle Şırnak, Hakkari, Diyarbakır ve Siirt bölgelerinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütünün önemli kayıplar verdirilerek ağır darbe indirilmiştir.

AZAZ-CERABLUS ARASINDA BULUNAN TOPLAM 243 MESKÛN MAHAL VE 2 BİN 015 KM²\'LİK ALAN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekât kapsamında; Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan harekâtta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 015 km²’lik alan kontrol altına alınmıştır.

AZEZ-MARE VE ZAMAN ZAMAN DA MÜNBİÇ BÖLGESİNDEN YAPILAN TACİZ VE SALDIRILARA MİSLİ İLE MUKABELE

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK / PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara misli ile mukabelede bulunulmaktadır. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.

PKK/ /PYD/YPG, FETÖ/PDY VE DEAŞ OLMAK ÜZERE TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, asil milletimizin ve devletimizin sağladığı imkânlarla millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PKK/ /PYD/YPG, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.\"