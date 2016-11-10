TSK: Şırnak'taki operasyonda 19 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvveleri'nden yapılan açıklamada "Şırnak'taki operasyonda 19 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Fırat kalkanı herekâtı hakkında da bilgi veren Genelkurmay Başkanlığı, harekâtta 92 IŞİD hedefinin vurulduğunu 4 muhalifin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda ve emir komutasında, 3 Kasım'dan itibaren Şırnak'taki 1’inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Siirt'teki 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı ile Van, Şırnak ve Siirt jandarma özel harekat birliklerinin katılımıyla Bestler-Dereler bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kış hazırlıklarını imha etmek amacıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sercan Öklük Bestler-Dereler-2 Müşterek Operasyonu başlatıldı.

Bölücü terör örgütünün sözde Botan saha karargahının bulunduğu, coğrafi özellikleri itibarıyla barınmaya müsait olduğundan sürekli kullanılan ve yaklaşık 600 kilometrekarelik alanı kapsayan Bestler–Dereler bölgesindeki operasyon süresince, insansız hava araçlarının da desteğiyle 19 terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist de sağ yakalandı.

Ayrıca bölgede, önceki dönemlerde yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen 7 teröristin cesedi bulundu.

Birlikler tarafından yapılan temas aramasında da bölücü örgüte ait birçok yer üstü ve yeraltı yaşam ve barınma alanı ile depo, sığınak, ağır silah, silah, bunlara ait mühimmat ve motorlu araç gereç ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.