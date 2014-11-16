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TSK: Sınırda askere ateş açıldı

Genelkurmay Başkanlığı, Hatay'da, sınırın Suriye tarafından iki kişinin askerlerin üzerine ateş açtığını açıkladı

16 Kasım 2014 18:01

Genelkurmay Başkanlığı, sınırın Suriye tarafından iki kişinin Hatay'da askerlerin üzerine ateş açtığını, askerlerin karşılık vermesi üzerine bu kişilerin kaçtığını açıkladı.

Genelkurmay'ın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye-Suriye hududunda, Kara Kuvvetleri 2'nci Hudut Alay Komutanlığı Hatay Yeşilce Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, gözetleme faaliyetleri esnasında, Suriye'den Türkiye istikametine yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs tespit edilmiştir. Tespit edilen bu durum üzerine bölgeye bir Mobil Yol Kontrol Unsuru (MYKU) sevk edilmiştir. MYKU tarafından, söz konusu şahıslara 'Dur' ikazında bulunulmuş, ikaza uyulmaması üzerine de havaya ikaz ateşi açılmıştır. Açılan ikaz ateşini müteakip, şahıslar tarafından, Hudut Unsurlarımızın üzerine Kaleşnikof piyade tüfeği ile ateş açılmış, açılan ateşe derhal ateşle karşılık verilmiştir. Unsurlarımızın açtığı karşı ateş üzerine söz konusu şahıslar, Suriye'ye doğru geldikleri istikamette kaçarak gözden kaybolmuş ve yasa dışı geçiş teşebbüsü engellenmiştir."

 

7 bin litre akaryakıt imha edildi

 

Açıklamada ayrıca, Hatay'daki hudut karakollarının sorumluluk sahasında devriye gezen askerlerin, Asi Nehri ve civarında, içerisinde 7 bin 380 litre kaçak akaryakıt bulunan 123 adet bidon ile 33 adet sal tespit edildiği, bunların Altınözü Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla tutanak tutularak olay yerinde imha edildiği belirtildi.

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