-TSK SINAVLA ASKERİ HAKİM ALACAK ANKARA (A.A) - 16.07.2011 - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), muvazzaf askeri hakim alacak Türk Silahlı Kuvvetlerinin muvazzaf askeri hakim ihtiyacını karşılamak amacıyla, en az 4 yıllık Hukuk Fakültesi mezunları arasından sınavla, muvazzaf subay statüsünde personel alınacak. Başvurular, 15 Temmuz-16 Eylül 2011 tarihleri arasında şahsen veya posta ile Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı İnsan Kaynakları Başkanlığına yapılacak. Adaylar, giriş koşulları ve sınavlara ilişkin hususlarI 'www.dzkk.tsk.tr' internet adresinde yer alan ''Muvazzaf Askeri Hakim Alımı Başvuru Kılavuzu''ndan temin edebilecekler. -KKK SÖZLEŞMELİ ER ALACAK- Bu arada Kara Kuvvetleri Komutanlığında (KKK) istihdam edilmek üzere sözleşmeli er alınacak. Başvurular 12 Ağustos 2011 tarihine kadar www.kkk.tsk.tr internet adresine yapılacak. Detaylı bilgiye, www.kkk.tsk.tr internet adresinde yer alan başvuru kılavuzundan ulaşılabilecek.