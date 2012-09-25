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TSK: Silah arkadaşlarımızın ailelerinin üzüntüsünü paylaşıyoruz

Genelkurmay Başkanlığı, Balyoz darbe planı kararlarının ardından bir açıklama yayınlandı

25 Eylül 2012 14:42

Genelkurmay Başkanlığı, Balyoz darbe planı davası kararları hakkında açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada "Yıllarca birlikte görev yaptığımız silah arkadaşlarımızın ve değerli ailelerinin yaşadıkları üzüntüyü derinden hissetmekte ve paylaşmaktayız" denildi.

Genelkurmay Başkanlığı, Balyoz darbe planı kararlarının ardından bir açıklama yayınlandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


1.   Kamuoyunda “Balyoz Davası” olarak isimlendirilen davada İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesince 324 muvazzaf ve emekli TSK personeli hakkında mahkûmiyet kararı verilmiştir.  

2.   Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası, Hukuk Devleti olmanın erdemliliği ve Yüce Milletimize karşı olan sorumluluğumuz dikkate alınarak, TSK mensupları hakkında başlatılan soruşturma ve kovuşturmalar yakından takip edilmekle birlikte sabır, metanet, soğukkanlılık ve aklıselimle hareket edilerek yanlış anlaşılmalardan daima kaçınılmıştır.

3.   Yıllarca birlikte görev yaptığımız silah arkadaşlarımızın ve değerli ailelerinin yaşadıkları üzüntüyü derinden hissetmekte ve paylaşmaktayız.

4.   TSK olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, hukukun üstünlüğüne saygının gereği olarak, adil yargılanma ilkesi çerçevesinde, söz konusu yargılamanın hakkaniyete uygun, kesin bir hükümle neticeleneceğine inanmaktayız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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