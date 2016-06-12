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TSK, Siirt ve Şırnak kırsalına hava harekâtı düzenledi

Düzenlenen hava harekatı ile bölgede tespit edilen 6 hedef imha edildi

12 Haziran 2016 16:25

Siirt'in Eruh ilçesi ve Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalına Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Siirt'in Eruh ilçesi ve Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalına düzenlenen hava harekatı ile bölgede tespit edilen 6 hedef imha edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, 10 Haziran 2016 Cuma günü saat 17.55 sularında Hakkari ili Şemdinli ilçesi Mirgesav Dağı Üs Bölgesi'ne PKK'lılarca uzak mesafeden yapılan silahlı saldırı sonucu iki asker şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 4 asker de yaralanmıştı. Askeri kaynaklardan edinilen bir diğer bilgiye göre, üs bölgesinden PKK'lıların bulunduğu bölgeye açılan ateş sonrası 6'sının PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Batman'ın Sason ilçesinde icra edilen operasyonda ise, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 2 kilogram C4 patlayıcı, 25 kilogram amonyum nitrat, 5 silikon, 9 koli bandı, 5 bin metre bobin teli, 200 metre elektrik kablosu ve 12 elektrik bandının ele geçirildiği ifade edildi.

 

 

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