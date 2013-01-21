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TSK siber savaşa karşı birim oluşturdu

TSK siber saldırılara karşı özel birim oluşturdu

21 Ocak 2013 13:23

Genelkurmay Başkanlığı, siber savunma yeteneği kazanmak maksadıyla 2012 yılında TSK Siber Savunma Merkezi Başkanlığı oluşturulduğunu duyurdu.

yurtgazetesi.com.tr'de yer alan habere göre, Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, deniz, hava ve uzay harekat alanlarının yanında, yeni bir harekat alanı olan siber ortamda da yeteneklerini geliştirmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Bu kapsamda, siber tehditleri önleyerek, gelişmiş siber savunma ikaz ve tepki sistemlerine sahip güçlü bir merkezi siber savunma yeteneği kazanmak maksadıyla 2012 yılında TSK Siber Savunma Merkezi Başkanlığı teşkil edilmiştir. TSK Siber Savunma Merkezi Başkanlığı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TÜBİTAK ve diğer kamu kurumları ile koordineli olarak faaliyetlerini icra etmektedir. Ayrıca NATO ile eşgüdüm içerisinde görevlerini ulusal ve uluslararası alanda yürütmektedir.''

Açıklamada, Siber Savunma Merkezi Başkanlığı bünyesinde, ''TSK'nın kullandığı siber ortamda bulunan tüm sistemlerin siber savunmasının yapıldığı, siber olaylara 7/24 esasına göre müdahale edildiği, ulusal olarak ve NATO tarafından icra edilen tatbikatlara katılındığı, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yürütüldüğü, TSK tarafından kullanılan ağlarda düzenli olarak siber güvenlik denetlemeleri ve testleri yapıldığı'' belirtildi

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