TSK: Şemdinli'deki saldırıda üç asker şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında , PKK militanları tarafından düzenlendiği belirtilen tanksavar saldırısında üç asker hayatını kaybederken, iki asker de hafif yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'na göre. Şemdinli kırsalındaki sınır bölgesinde yol güvenliğini sağlayan askerlere, Irak'ın kuzeyindeki Basyan bölgesinde bulunan PKK militanları tarafından tanksavar füzesiyle saldırı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada "Hakkâri bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan tanksavar saldırısı sonucunda, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Saat 18.00 sıralarında Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında meydana gelen saldırıdan sonra bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Hayatını kayeden askerler için Hakkari'de düzenlenecek askeri törenin ardından naaşlarının toprağa verilmek üzere