TSK: Şemdinli kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmede, "Hakkâri'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, Irak'ın kuzeyi Kani-Rash bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist, taarruz helikopteri ile gerçekleştirilen atışlar sonucu etkisiz hale getirildi" denildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, "Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, Irak'ın kuzeyi Kani-Rash bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist, taarruz helikopteri ile gerçekleştirilen atışlar sonucu etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramalarında da Siirt'in Eruh, Hakkari'nin Çukurca ve Kars'ın Kağızman ilçelerinde tespit edilen toplam 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.