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BBC Türkçe

TSK: Rusya kazaen Türk askerlerini vurdu, 3 şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri, Rusya'ya ait bir savaş uçağının "Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde kazaen Türk askerlerini vurduğunu" açıkladı. 3 asker hayatını kaybetti, biri ağır 11 asker yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Rusya Devlet Başkanı Putin baş

09 Şubat 2017 21:08

Türk Silahlı Kuvetleri, Rusya'ya ait bir savaş uçağının "Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde kazaen Türk askerlerini vurduğunu" açıkladı. 3 asker hayatını kaybetti, 11 asker yaralandı.

TSK'nın açıklamasında "Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 09 Şubat 2017 tarihinde saat 08:40 sularında, Rusya Federasyonuna ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır" denildi.

Açıklamada, hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın olayı incelediği belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise olaya "zayıf koordinasyonun yol açtığı" kaydedildi.

Rus RIA haber ajansına göre açıklamada, olayın IŞİD'in elindeki El Bab kasabasının yakınlarında meydana geldiği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak üzüntülerini iletti ve bağsağlığı diledi.

Fırat Kalkanı'nda iki günde 13 asker hayatını kaybetti
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