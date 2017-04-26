T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK: PYD Hatay'da iki karakola havanlı saldırı düzenledi

Saldırıda can ya da mal kaybı yaşanmadı

26 Nisan 2017 17:51

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay'da iki sınır karakoluna Suriye tarafından YPG'nin havanlı saldırıda bulunduğunu duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"26 Nisan 2017 tarihinde saat 09:00 sularında, PYD/PKK/YPG işgali altındaki Afrin bölgesinden Hatay’ın Hassa ilçesi sınırlarındaki Gökhan Hudut Karakoluna havan saldırısında bulunulmuştur. Karakola isabet eden havanın patlaması sonucu herhangi bir zayiat (can kaybı/yaralanma) olmamış, karakolun bazı yerlerinde hasar oluşmuştur. Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerimize yönelik, PYD/PKK/YPG kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe, havan tespit radarı ile yapılan yer tespitini müteakip derhal bölücü terör örgütü hedeflerine meşru müdafaa kapsamında misli ile mukabelede bulunulmuştur. 

Yine, 26 Nisan 2017 tarihinde, saat 12:00 sularında Hatay ili Hassa ilçesi güneyinde bulunan Kızılçat Hudut Karakolumuza, Suriye Rejim güçlerinin kontrolünde olduğu değerlendirilen bölgeden havan/top atışıyla saldırıda bulunulmuş; Karakol bölgesine isabet eden havanın patlaması sonucu herhangi bir zayiat (can kaybı/yaralanma) olmamış, hasar oluşmamıştır. Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerimize yönelik, Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe, havan tespit radarı ile yapılan yer tespitini müteakip derhal meşru müdafaa kapsamında misli ile mukabelede bulunulmuştur."

Türk Silahlı Kuvvetleri önceki akşam, Sincar ve Karaçok dağlarındaki PKK ve YPG mevzilerini hava bombardımanına tutmuştu.

 

ETİKETLER

Türk Silahlı Kuvvetlerihavanlı saldırıGenelkurmay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24