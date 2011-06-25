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TSK: PKK'yı askeri olarak bitiremeyiz!

Cengiz Çandar, TESEV adına hazırladığı "Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır" başlıklı raporda, hükümetin demokratik açılım girişimi &oum

25 Haziran 2011 03:00

T24 - Cengiz Çandar, TESEV adına hazırladığı "Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır" başlıklı raporda, hükümetin demokratik açılım girişimi öncesindeki hazırlıklar konusunda ulaştığı ilginç bilgilere de yer verdi. Çandar, 2007 sonrasında sivil otoritenin askeri otoriteye "askeri olarak PKK'ye son verebilecek misiniz" sorusunu yönelttiğini, "bu soruya kesin bir olumlu karşılık alınmaması üzerine demokratik açılım hazırlıklarına girişildiğini" yazdı. Çandar bu haberi "üst düzey devlet yetkililerinden aldığı bilgiye" dayandırdı.

"Kürt sorununun şiddetten arındırılması" alt başlığını taşıyan raporun 14. sayfasındaki "Kürt sorununun çözümünde mevcut paradigmanın geçersizliği" başlıklı bölümün girişinde şu bilgiler verildi:

"Bu rapor, “dağdan iniş”in nihai olarak sağlanabilmesi sorunsalına, askeri seceneği dışarıda bırakarak yaklasmıştır. Nitekim, soruna askeri çözüm bulunamayacağının Türkiye’deki askeri otorite tarafından da kendileri ile yapılan özel görüşmelerde ifade edilmiş olduğu, devlet yetkilileriyle yapılan mülakatlarda yazarın bilgisine sunulmuştur.
 
Abdullah Öcalan’ın 1999da yakalanmasının ardından PKK'nin Genelkurmay'la anlaşmalı olarak Türkiye icindeki silahlı güçlerini sınır ötesine, Irak topraklarına geri çekmesi, Genelkurmay tarafından PKK'nin askeri anlamda kesin yenilgiye uğratılamadığı şeklinde algılanmıstır. Yapılan görüşmelerde askeri otoritenin bu algıyı, 2003 yılında sivil otoriteye de ifade etmis olduğu öğrenilmistir.

Abdullah Öcalan'ın talimatıyla 2004 yılında PKK'nin silahlı mücadelesinin tekrar canlandırılmasından sonraki dönemde de, askeri otorite, askeri çözümün sorunun nihai çözümü olmayacağı görüşünü korumustur. Üst düzey devlet yetkililerinden edindiğimiz bilgilere göre, 2007 sonrasında Kürt sorununu demokratik açılım ile çözmek girişimlerinin planlamasına girişilmeden önce askeri otoriteye 'askeri olarak PKK'ye son verebilecek misiniz?' sorusu iletilmiş ve bu soruya kesin bir olumlu karşılık alınmaması uzerine 'Açılım' hazırlıklarına girisilmistir. Tüm bu veriler, Kürt sorununa 'askeri cozum'ün mümkün olmadığının, Genelkurmay çevrelerince, zımnen de olsa, kabul gördüğünü ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, sorunun siyasi çözümün öncelik vermenin gereği de daha kolay anlasılabilir bir hal almaktadır."


İŞTE TESEV'İN 'PKK NASIL SİLAH BIRAKIR' RAPORUNUN TAM METNİ

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