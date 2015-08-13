T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK, PKK mevzilerini sınıra konuşlandırdığı füzelerle vurdu

Füzeler Zap, Metina, Avaşin, Basyan ve Hakurk kamplarına yollandı

13 Ağustos 2015 20:17

Türkiye, Kuzey Irak'taki hedeflere düzenlediği hava oparosyonlarından sonra sınıra konuşlandırılan füzelerle, İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından tespit edilen hedefleri vurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak ile Hakkari arasında konuşlandırılan askeri birliklerle İHA tarafından kaydedilen görüntülerde yoğun hareketliliğin yaşandığı noktaları füzelerle vurdu. PKK kamplarında tespit edilen hareketlilik üzerine İHA görüntüleri ile menzilleri ayarlanan füzeler peş peşe Irak'ın Kuzey'inde bulunan PKK kamplarından Zap, Metina, Avaşin, Basyan ve Hakurk'a atıldı. 
 

Roket atışları kameralar tarafından kaydedildi

 

Askeri birlikten peş peşe atılan roketler saniye saniye kaydedildi. PKK kamplarına yağdırılan roketlerin 36 ile 40 kilometre menzile sahip olduğu ve vurdukları hedefi parçaladıkları belirtildi. Yerli yapım roketsan tarafından üretilen roketatar araçlarının İHA'lar tarafından gönderilen koordinatlara kilitlenerek atış yapma özelliğine sahip olduğu belirtildi. Roketli saldırıda Terör örgütü kampında bir çok noktanın vurulduğu belirtildi.

 

ETİKETLER

tskfüzesaldırıoperasyonpkkkamphaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24