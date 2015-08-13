TSK, PKK mevzilerini sınıra konuşlandırdığı füzelerle vurdu

Türkiye, Kuzey Irak'taki hedeflere düzenlediği hava oparosyonlarından sonra sınıra konuşlandırılan füzelerle, İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından tespit edilen hedefleri vurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak ile Hakkari arasında konuşlandırılan askeri birliklerle İHA tarafından kaydedilen görüntülerde yoğun hareketliliğin yaşandığı noktaları füzelerle vurdu. PKK kamplarında tespit edilen hareketlilik üzerine İHA görüntüleri ile menzilleri ayarlanan füzeler peş peşe Irak'ın Kuzey'inde bulunan PKK kamplarından Zap, Metina, Avaşin, Basyan ve Hakurk'a atıldı.



Roket atışları kameralar tarafından kaydedildi

Askeri birlikten peş peşe atılan roketler saniye saniye kaydedildi. PKK kamplarına yağdırılan roketlerin 36 ile 40 kilometre menzile sahip olduğu ve vurdukları hedefi parçaladıkları belirtildi. Yerli yapım roketsan tarafından üretilen roketatar araçlarının İHA'lar tarafından gönderilen koordinatlara kilitlenerek atış yapma özelliğine sahip olduğu belirtildi. Roketli saldırıda Terör örgütü kampında bir çok noktanın vurulduğu belirtildi.