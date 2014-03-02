TSK: PKK, Hakkâri'de muhtar kaçırdı

Genelkurmay Başkanlığı, Hakkâri’de Çığlı Köykü muhtarının terör örgütü mensupları tarafından kaçırıldığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hakkâri Çukurca-Çığlı köyü muhtarı A.E.’nin silahlı üç bölücü terör örgütü mensubu tarafından evinden kaçırıldığı belirtilerek Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığınca konuya ilişkin olarak Çukurca Kaymakamı ve Cumhuriyet Savcısına bilgi verildiği kaydedildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından adli tahkikat başlatıldığı ifade edildi.