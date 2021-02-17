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TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Düzenlemeye göre uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 olacak

17 Şubat 2021 23:09

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 8 maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 olacak.

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