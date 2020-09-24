TSK personeline düğün ve nikah uyarısı

Türk Silahlı Kuvvetleri personeline Koronavirüs yayılma riskinin yüksek olduğu düğün ve nikah gibi organizasyonlara katılmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, yurt içi ve sınır ötesindeki birlikleri Koronavirüs salgınından uzak tutmaya yönelik hayata geçirdiği uygulamalara bir yenisini ekledi.



Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin nikah ve düğün gibi virüsün bulaşma riskinin fazla olduğu toplu faaliyetlere katılmamaları konusunda uyarı yapıldı.



Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan tedbirler sayesinde dünyada en az yeni Koronavirüs vakasının görüldüğü ordular arasında yer almayı sürdürüyor. Vaka sayılarının personel mevcuduna oranına bakıldığında en az pozitif hastanın olduğu TSK bu başarısıyla ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi önemli orduları geride bıraktı.



Alınan tedbirlerle operasyon bölgelerini virüs tehdidinden uzak tutmayı başaran Milli Savunma Bakanlığı, bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevlerini, harekat ve faaliyetlerini en az etki edecek şekilde tedbirleri de hayata geçiriyor.



Yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerdeki mücadelede "proaktif yaklaşım" esas alınırken gelişmelere göre alınan her yeni önlemle Koronavirüs kışlalardan uzak tutulmasına gayret gösteriliyor.



Edinilen bilgiye göre, bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir uygulamaya daha geçildi.



Bakanlık bünyesinde kurulan Covid-19 ile Mücadele Merkezi (KOMMER) tarafından ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan tavsiye kararı sonrasında, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline corona virüsün yayılma riskinin yüksek olduğu düğün, nikahlara katılmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Gemilerde izolasyon

Bunlarla birlikte Kuvvet Komutanlıkları da bazı özel tedbirleri uygulayarak bu başarıya katkı sağladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 21 Mart'tan itibaren öncelikle muharip gemiler ana üsleri dışındaki limanlara intikal ettirilerek etkin izolasyon tedbirleri uygulandı.



Kuvvet Komutanlıklarında pilotlar başta olmak üzere kritik personel ve özel ihtisaslı personelin vardiyalar şeklinde görev yapabilmeleri için tedbirler alındı. Harp silah araç ve gereçleri ile personelin temas ettiği yerler ve ortak kullanılan alanlar düzenli olarak dezenfekte edildi.



Tüm bu önlemlerin uygulaması, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarını ve diğer faaliyetlerini aksatmayacak şekilde gerçekleştirildi.

Kışlalar için özel önlem

Bakanlık, bu süreçte vatani görevlerini yerine getiren gençleri de virüsten korumaya yönelik tedbirler aldı.



Yemekhanelerde yoğunluğun azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılırken yatakhaneler ve ortak kullanım alanları seyreltilerek yeniden planlandı. Personelin sosyal mesafe kuralına uygun şekilde buralardan yararlanmalarına yönelik uygulamalar hayata geçirildi.



Terhis olacak gençler kışladan ayrılmadan önce 14 gün gözetim altında tutulurken yeni celplerle gelecek yükümlülere de PCR testi uygulandı.



