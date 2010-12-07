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TSK PERSONELİ ARNAVUTLUK'TA 14 KİŞİYİ KURTARDI ANKARA (A.A)

07 Aralık 2010 13:51

-TSK PERSONELİ ARNAVUTLUK'TA 14 KİŞİYİ KURTARDI ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sel felaketinden etkilenen Arnavutluk'a gönderilen üç helikopterin personelinin 14 afetzedeyi kurtardığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notunda, Arnavutluk'taki selden etkilenenlerin sel bölgesinden güvenli bölgelere nakledilmesi amacıyla kullanılan üç Skorsky helikopterle dün 09.30-17.45 saatlerinde Gjader Askeri Üssü'nden Sukajdaja, Pentari, Kelmend ve Velipoje bölgelerine su ve kuru erzaktan oluşan 23 ton 100 kilogram yardım malzemesi taşındığı belirtildi.  Sel bölgesinde çeşitli yerlerde mahsur kalan 14 afetzedenin kurtarıldığı kaydedilen notta, dün, söz konusu faaliyetler için 22 sorti ve 13 saat 45 dakika uçuş yapıldığı bildirildi.

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