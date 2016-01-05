TSK personel sayısını açıkladı

Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 358'i general ve amiral olmak üzere 626 bin 4 personelin görev yaptığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının personel mevcutlarına ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, ocak ayı itibarıyla TSK'da 358 general ve amiral bulunuyor.

39 bin 782'si subay, 97 bin 110'u astsubay, 21 bin 978'i uzman jandarma, 73 bin 975'i uzman erbaş ve 8 bin 611'i sözleşmeli er ve erbaş olmak üzere 241 bin 814 uzman personelin görev yaptığı TSK'da, 7 bin 377 yedek subay ve 332 bin 509 erbaş ve er yer alıyor.



TSK'da 574 bin 323'ü askeri, 51 bin 681'i sivil memur ve işçi olmak üzere 626 bin 4 personel görev yapıyor.