TSK personel sayısını açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 347'si general/amiral, 39 bin 451 subay ve bin 893'ü sözleşmeli er/erbaş olmak üzere 647 bin 583 personel görev yapıyor.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, kara, deniz ve hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının personel mevcutlarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, kuvvet komutanlıklarında 314, Jandarma Genel Komutanlığında 32 ve Sahil Güvenlik Komutanlığında 1 olmak üzere 347 general/amiral bulunuyor.

Subayların 33 bin 10'u kuvvet komutanlıklarında görev yaparken Jandarma Genel Komutanlığında 5 bin 840, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 601 subay çalışıyor.

Kuvvet komutanlıklarında 259 bin 282, Jandarma Genel Komutanlığında 118 bin 270, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise bin 800 olmak üzere 379 bin 352 erbaş/er silah altında bulunuyor. Kuvvet komutanlıklarında ise bin 893 sözleşmeli erbaş/er görev yapıyor.

Yedek subay, sivil memur/işçi, uzman, yükümlü personelle Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudu 647 bin 583 oluyor.