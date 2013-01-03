TSK'ya 11 bin 982 yeni personel

Genelkurmay Başkanlığı, personel istatistiklerini güncelledi. Buna göre, Genelkurmay Başkanlığı'nın 2012 Ocak ayının başında açıkladığı 711 bin 759 kişilik TSK'nın personel sayısı, 11 bin 982 kişi artarak 723 bin 741 oldu.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde 314, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 33, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 1 general/amiral bulunuyor.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde 33 bin 302, Jandarma Genel Komutanlığında 5 bin 570, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 577 subay görev yapıyor.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde 72 bin 354, Jandarma Genel Komutanlığında 22 bin 909, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise bin 322 astsubay bulunuyor.

Jandarma Genel Komutanlığı emrinde 24 bin 418 uzman jandarma görev yaparken, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde 37 bin 401, Jandarma Genel Komutanlığında 8 bin 346, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 647 uzman erbaş görev alıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında sözleşmeli erbaş/er bulunmazken, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında bin 207 sözleşmeli erbaş/er silah altında bulunuyor.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde 144 bin 578, Jandarma Genel Komutanlığında 61 bin 276, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 2 bin 547 uzman personel mevcut.

Üç kuvvet komutanlığında 6 bin 405, Jandarma Genel Komutanlığında 551, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 11 yedek subay görev alırken, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde 308 bin 293, Jandarma Genel Komutanlığında 145 bin 755, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 2 bin 65 erbaş/er görev yapıyor.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde 314 bin 698, Jandarma Genel Komutanlığında 146 bin 306, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 2 bin 76 yükümlü personel mevcutken, kuvvet komutanlıklarında 459 bin 276, Jandarma Genel Komutanlığında 207 bin 582, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 4 bin 623 askeri personel görev yapıyor.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde 47 bin 788 sivil memur/işçi çalışıyor. Bu rakam Jandarma Genel Komutanlığında 3 bin 603, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 869 oldu.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde toplam 507 bin 64, Jandarma Genel Komutanlığında 211 bin 185, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 5 bin 492 personel görev yapıyor.

Buna göre, Genelkurmay Başkanlığının 2012 Ocak ayının başında açıkladığı 711 bin 759 kişilik TSK'nın personel sayısı, 11 bin 982 kişi artarak 723 bin 741 oldu.