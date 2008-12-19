TSK 'özürü' doğru bulmadı

Erdoğan: Niye özür dileyeyim

Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak " Ermenilerden özür dilenmesi" ile ilgili başlatılan tartışmaları doğru bulmadıklarını söyledi. Gürak, " Yapılanları doğru bulmuyoruz yanlıştır, zarar verebilecek sonuçlar doğurur" diye konuştuGenelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, “Ermenilerden özür dileme kampanyası” ile ilgili, “Yapılanları kesinlikle doğru bulmuyoruz. Özür dileme yanlış olduğu kadar zarar verici sonuçlar da doğurabilecek bir davranıştır” dedi.Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Tuğgeneral Gürak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için bölücü terör örgütü ile mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini söyledi.Son iki hafta içerisinde toplam 33 iç güvenlik olayı meydana geldiğini ifade eden Tuğgeneral Gürak, bu olaylarda kullanılan toplam 11 patlayıcı maddeden 9'unun (yüzde 82) güvenlik kuvvetleri tarafından yerinde imha edilerek olası zayiatların önlendiğini kaydetti.Dönem içinde güvenlik kuvvetleri tarafından 19 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini belirten Tuğgeneral Gürak, bu teröristlerin 3'ünün ölü, 7'sinin sağ olarak ele geçirildiğini, 9'unun ise teslim olduğunu söyledi.Tuğgeneral Gürak, “Aile içi ilgisizlik ve kandırılma sonucu dağa giden bu kişilerden 6'sının, terör örgütüne katıldıktan kısa bir süre sonra, terör örgütünden kaçarak güvenlik kuvvetlerine sığınmaları dikkat çekicidir” dedi.Arama kurtarma faaliyetleri konusunda da bilgi veren Tuğgeneral Gürak, son iki hafta içerisinde toplam 14 arama kurtarma faaliyeti icra edildiğini, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 214 kişinin denizden sağ olarak kurtarıldığını, 4 kişinin ölü olarak bulunduğunu söyledi.Tuğgeneral Gürak, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevlendirilen TCG GÖKOVA'nın Akdeniz ve Hint Okyanusu'nda icra ettiği görevlerini tamamlayarak 17 Aralık 2008 günü saat 09.00'da Gölcük Deniz Üssü'ne döndüğünü bildirdi.TCG GÖKOVA'nın 21 Ocak 2009 tarihine kadar kış bakım periyoduna girdiğini ifade eden Tuğgeneral Gürak, TCG GEDİZ'in, TCG GÖKOVA'dan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevini 21 Ocak 2009 tarihinde teslim alacağını kaydetti.NATO tarafından Birleşmiş Milletler kararı çerçevesinde Somali açıklarında deniz haydutlarına karşı icra edilen “Allied Provider” harekatının 12 Aralık 2008 tarihinde sona erdiğini belirten Tuğgeneral Gürak, halen Somali açıklarında Avrupa Birliği Deniz Gücü (EUNAVFOR) tarafından deniz haydutlarına karşı ATALANTA Harekatı'nın yapıldığını söyledi.Tuğgeneral Gürak, EUNAVFOR gemileri tarafından Dünya Gıda Programı (World Food Programme) kapsamında görev yapan ticaret gemilerine deniz haydutluğuna karşı refakat sağlandığını kaydetti.Toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Tuğgeneral Gürak, Kuzey Irak'ta 1992 yılında oluşturulan Zeli kampıyla ilgili basında yer alan haberlere ilişkin soru üzerine, “Geçmişte yaşanan bir olayla ilgili spekülatif bazı şeyler basında yer alıyor. Bunlarla ilgili şu anda söyleyecek bir şey yok” dedi.Tuğgeneral Gürak, “Ermenilerden özür dileme kampanyası” ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığının görüşünün sorulması üzerine, “Bizim burada görüşümüz, yapılanları kesinlikle doğru bulmuyoruz. Özür dileme yanlış olduğu kadar zarar verici sonuçlar da doğurabilecek bir davranıştır” yanıtını verdi.Hafta içinde Kuzey Irak'taki bölücü terör örgütü kamplarına düzenlenen hava harekatlarının sonuçlarıyla ilgili bir soru üzerine Tuğgeneral Gürak, , harekatların sonuçlarının değerlendirildiğini, şu anda kamuoyuyla paylaşılabilecek bir bilgi bulunmadığını söyledi.TCG GEDİZ'in görev sahasına ilişkin soruyu yanıtlarken Tuğgeneral Gürak, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin (SNMG-2) daha önce Akdeniz'de görev yaptığını, sonra Birleşmiş Milletler kararı doğrultusunda Hint Okyanusu'na geçtiğini hatırlattı.Birleşmiş Milletler'in 16 Aralıkta korsanlıkla mücadele konusunda yeni kararlar aldığına dikkati çeken Tuğgeneral Gürak, kara ve hava harekatları yapabilme olasılığının doğduğunu söyledi. Tuğgeneral Gürak, bu konular da dahil tartışmaları dikkatle izlediklerini kaydetti.Tuğgeneral Gürak, Ergenekon davasında emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün ifadeleriyle ilgili bir soruya da devam eden bir davayla ilgili olduğu için birşey söylemelerinin mümkün olmadığı yanıtını verdi.