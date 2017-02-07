TSK, ÖSO ve Suriye ordusu IŞİD'i El Bab'da sardı

TSK ve Özgür Suriye Ordusu, Suriye’de IŞİD'e karşı yürüttükleri Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında El Bab’ı kuzeyden kuşattı. Suriye ordusu da terör örgütünün bulunduğu bölgeye güneyden operasyon başlattı. IŞİD'lilerin Irak yönüne uzanan son ikmal hattının kesildiği iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Suriye ordusu ve müttefikleri, Türkiye’nin desteklediği Suriyeli muhaliflerin kuzeyden kuşattığı El Bab kentine güneyden yaklaşarak buradaki IŞİD militanlarının Irak yönüne uzanan son ikmal hattını da kesti. Suriye’deki iç savaşı sahadaki kaynaklarından izleyen İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, ordu ve Lübnanlı Hizbullah örgütü güçlerinin önceki gece El Bab’a güneydoğudan yaklaştığını belirtti. Suriye hükümet güçleri, hava desteğiyle IŞİD militanlarının kontrolündeki kentin yine IŞİD'in elinde bulunan Rakka ve Deyr Ez Zor vilayetleriyle bağlantısını kesmişti.

Karşı karşıya gelme riski

IŞİD böylece kuzeyde TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), güneyde ise Suriye ordusu ve destekçi kuvvetler tarafından fiilen kuşatılmış oldu.

İngiliz haber ajansı Reuters’a göre Suriye ordusunun El Bab’a yaklaşması, Suriye hükümetini destekleyen güçler ile TSK ve ÖSO'nun karşı karşıya gelmesi riskini de beraberinde getiriyor. Ayrıca Suriye ordusu son 3 hafta içinde El Bab’a doğru 5 kilometre yaklaşırken, Şam yönetimi bu stratejiyle Türk askerinin Suriye’nin daha derinine inmesini engellemek amacında.

TSK, geçen ağustosta IŞİD'i Suriye sınırının yaklaşık 90 kilometre genişliğindeki bölgesinden çıkarmak ve YPG’nin bölgede yerleşmesini önlemek için Fırat Kalkanı harekâtını başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında El Bab’ın ötesine gitmenin doğru olmadığını" söylemişti.

321 IŞİD hedefi yerle bir

Bu arada Fırat Kalkanı harekâtında IŞİD'e ait 321 hedef vuruldu, 13’ü ölü, 8’i yaralı toplam 21 terörist etkisiz hale getirildi. 167 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı'yla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Tespit edilen 256 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ hedefine yönelik hava harekâtı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 59 bina, 4 karargâh binası ve 2 kontrol noktası imha edilmiştir. İcra edilen hava harekâtı ve çatışmalarda toplam 13 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 8 DEAŞ mensubu yaralanmıştır.”

Mehmetçik El Bab yolunda

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye’de bulunan Türk askeri ve harekâtı birlikte yürüttüğü Özgür Suriye Ordusu güçleri, El Bab yolundaki Baza köyünde böyle görüntülendi. IŞİD'i bölgeden temizlemek için ilerlemelerini sürdüren TSK ve ÖSO, teröristlerin bulunduğu El Bab’ı kuzeyden kuşattı.