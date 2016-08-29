TSK: ÖSO 10 köyü daha ele geçirdi, 400 kilometrekarelik alan teröristlerden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri, 6. gününde devam eden Fırat Kalkanı Operasyonu'nda, 400 kilometrekarelik alanın teröristlerden temizlendiğini duyurdu. Duyuruda, Özgür Suriye Ordusu'nun 10 köyünde daha kontrolünün ele geçirdiği belirtildi.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri 'Fırat Kalkanı' operasyonunda son 24 saatte 61 atışla 20 hedefin vurulduğunu ifade etmişti.

TSK’dan yapılan açıklamada, IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerinin tehdidinin bertaraf edilmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla 24 Ağustos’ta Fırat Kalkanı harekatı başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

Terör tehdidi bertaraf edildi

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan ’Fırat Kalkanı Harekatı’ ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir.

20 hedef tam isabetle vuruldu

Bu kapsamda harekatın 6’ncı gününde, son 24 saat içerisinde Cerablus ve civarındaki bölgede teröristlere ait olduğu belirlenen ve yerleri tespit edilen hedefler (20 hedef) Fırtına obüsleriyle 61 atım yapılarak tam isabetle vurulmuştur.

Sivillerin zarar görmemesi için tedbir alındı

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyeti göstermektedir."