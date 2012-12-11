T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK Org. Erten'e madalya verildiğini doğruladı, nedenini açıkladı...

Genelkurmay, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten’e, 28 Kasım'da madalya verildiğini doğruladı

11 Aralık 2012 08:47

Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Mehmet Erten'e madalya verilmesine ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada, "TSK Savaş Takdirnamesi Madalya ve Nişan Yönetmeliği gereğince, bir yıl Kuvvet Komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı görevi yapanlara TSK Şeref Madalyası verilmektedir" denildi.

Genelkurmay Başkanlığı, 34 köylünün öldürüldüğü Uludere katliamı ve iki pilotun ölümüne neden olan Türkiye’ye ait keşif uçağının Suriye tarafından düşürülmesi konusunda “komuta zafiyeti” eleştirilerine maruz kalan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten’e, 28 Kasım'da madalya verildiğini doğruladı.

Genelkurmay,Taraf gazetesinin ısrarla sorduğu sorular üzerine, TSK’nın internet sitesinden dün beş maddelik bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Erten’e “TSK Şeref Madalyası” verildiği bildirildi.

Hüseyin Özkaya'nın Taraf'taki haberine göre; Genelkurmay Karargâhı’nda 28 Kasım'da yapılan törende, Erten ile birlikte Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı görevlerinde birer yılını dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu’ya, “TSK Şeref Madalyası”, YAŞ kararları ile Orgeneralliğe terfi eden 2. Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi’ye ise, “TSK Üstün Hizmet Madalyası”nın verildiğinin duyuruyduğu açıklamada, şunlar kaydedildi:

“TSK Savaş Takdirnamesi Madalya ve Nişan Yönetmeliği gereğince, bir yıl Kuvvet Komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı görevi yapanlara TSK Şeref Madalyası, Orgeneral ve Oramiral rütbesine terfi edenlere ise, TSK Üstün Hizmet Madalyası verilmektedir. ‘TSK Şeref Madalyası’ uygulaması 1972 yılında başlamış ve 83 Orgeneral/ Oramiral’e verilmiştir. ‘TSK Üstün Hizmet Madalyası’ uygulaması ise, 1973 yılında başlamış ve bugüne kadar 200 askerî personele verilmiştir.”


Balyoz’da ifade vermişti


TSK’nın Erten ile birlikte, Orgeneral Bekir Kalyoncu’yu da “Şeref Madalyası” ile ödüllendirmesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz mart ayında Balyoz davası kapsamında Silivri’de tanık sıfatıyla ifade veren Kalyoncu, 5-7 Mart 2003’te 1. Ordu Komutanlığı’nca düzenlenen seminere Genelkurmay’ı temsilen katıldıklarını belirterek, gözlemci olarak katılanların tesbitlerini rapor haline getirdiklerini anlatmıştı.

Kalyoncu, seminer sonuç raporunda imzasının olduğunu hatırlatarak, “Plan semineri oyun şeklinde yapılır. Bir senaryo vardır. Senaryoya göre durum daha da kötüleştirilir. Ben herhangi bir olağanüstülük fark etmedim” demişti.

Seminerde oynanan harp oyununun tiyatro olduğunu savunan Kalyoncu, şunları kaydetmişti: “Aklınıza gelen her senaryo yazılabilir. Çeşitli enjekteler ile durum kötüleştirilerek çözüm arayışları yapılır. O tarihlerde Irak harekâtı söz konusuydu. Bize gelen tek rapor bu değildi. O zaman raporu ayrıntılı incelemedim.”

ETİKETLER

mehmet ertengenelkurmaymadalya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24