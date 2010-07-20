T24 - Güneydoğu'daki 20 ilden toplam 649 sivil toplum örgütü Diyarbakır'da "demokratik açılım" ile ilgili ortak basın açıklaması yaptı. İşte açıklamadan satır başları:

“Güvenlik konsepti yeniden öne çıkarılmaya çalışılıyor"

Diyarbakır'da, ‘demokratik açılım’ kapsamlı olarak Güneydoğu'daki 649 sivil toplum örgütünün imza koyduğu ortak bir basın açıklaması yapıldı. Yakın geçmişte yapmış oldukları çağrıların, başta Kürt tarafı olmak üzere toplum tarafından desteklenmiş olmasına rağmen siyasi iktidar tarafından dikkate alınmadığının belirtildiği açıklamada, Kürt sorununun, demokratik ve barışçıl çözümü yerine, ‘sürekli denenen ve bir çözüm getirmeyen’ güvenlik konseptinin yeniden öne çıkarılmaya çalışılmakta olduğu savunuldu.

“Özel orduyla bölgedeki çatışma hali kalıcılaştırılmaya çalışılıyor”

Açıklamada, hükümetin ‘Özel Ordu’ kurma girişimi, bölgedeki çatışma halinin kalıcılaştırılmaya çalışılması olarak yorumlandı.

“TSK operasyonları, PKK eylemleri durdurmalıdır”

Sivil toplum örgütleri olarak, Kürt sorununun demokratik çözümü konusunda, öncelikle, çatışmasızlık ortamının yaratılmasının olmazsa olmaz olduğuna inandıklarını belirten STK’lar, açıklamada, “Bu itibarla, parmaklar karşılıklı olarak tetikten çekilmelidir; TSK operasyonlara son vermeli, PKK eylemlerine son vermelidir,” dedi.

‘Özgürlük ve eşitlikçi bir anayasa’

Özgürlük ve eşitliğin esas alınacağı yeni bir anayasanın hazırlanması gerekliliğine de işaret edilen açıklamada, bütün siyasi partilerin kendilerini ifade edebileceği bir siyasal partiler rejimine ihtiyaç olduğunun da altı çizildi. Açıklamada, bu kapsamda, seçim barajının kaldırılması veya makul bir seviyeye çekilmesi ve siyasi partiler yasasının, yasaklardan arındırılması önerildi.

“TMK kaldırılmalı”

STK’ların açıklamasında, ‘TMK mağduru’ diye bahsedilen ‘taş atan çocukların’ durumuna da değinildi ve ilgili düzenlemelerin acilen yapılması çağrısında bulunuldu. Ortak açıklamada, TMK’nın kaldırılması önerildi.

“Operasyonlarla tutuklanan siyasetçiler ve insan hakları savunucuları bırakılmalı"

KCK operasyonlarına da değinilen açıklamada, tutuklanan kişilerden ‘siyasetçiler ve insan hakları savunucuları’ diye bahsedildi ve bir an önce salıverilmeleri çağrısı yapıldı.

Hakkari'de 6 askerin şehit edilmesi

Açıklamanın sonunda, 6 askerin bugün Hakkari’de şehit edilmesi olayına da değinildi ve “İnsanlarımızı yine ölmüştür; ölümlerin tümüne karşı olduğumuzu, bir an önce ölümlerin durması gerektiğine inanıyoruz,” denildi.



