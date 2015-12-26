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TSK: Operasyonlarda 221 PKK'lı öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığı, gerçekleşen operasyonlarda Cizre, Silopi, Sur, Dargeçit, Nusaybin ve Bitlis’te toplam 221 PKK’lının öldürüldüğünü açıkladı

26 Aralık 2015 17:02

Genelkurmay Başkanlığı, gerçekleşen operasyonlarda  Şırnak Cizre'de 145, Silopi'de 11, Diyarbakır Sur'da 40, Mardin Dargeçit'te 18, Nusaybin'de 3, Bitlis'te 4 PKK'lı olmak üzere toplam 221 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şırnak' Cizre’de devam eden operasyonda; Cuma günü 6 PKK'lı etkisiz hale getirilirken bugüne kadar toplam etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısının 145 olduğu açıklandı. Silopi'de devam eden operasyonda ise Cuma günü 3 PKK'lı etkisiz hale getirilirken şu ana kadar ilçede 11 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirdi. Ayrıca Silopi'de 5 adet El Yapımı Patlayıcının imha edildiği, 4 adet barikatın açıldığı ve El Yapımı Patlayıcı maksadıyla hazırlanmış 12 adet tüp, 740 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 adet gece görüş cihazı ile 1 adet el telsizin ele geçirildiği belirtildi.
 

Diyarbakır Sur'da devam eden operasyonda, dün 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi. İlçede şu ana kadar toplam 40 PKK'lı etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bitlis'de Sehi Ormanları bölgesinde devam eden operasyonda bugüne kadar 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Mardin'in Dargeçit İlçesi'ndeki ise şu ana kadar 18 PKK'lının etkisiz hale getirildi. Aynı ilin Nusaybin İlçesi'nde ise bugüne kadar 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Bingöl'de düzenlenen operasyonda, PKK'lıların kullandığı tespit edilen 24 sığınakta; 2 adet şişme bot, 2 adet sırt çantası, 1 adet akü, 5 kilogram C4 patlayıcı madde, El Yapımı Patlayıcı maksatlı hazırlanmış 6 adet büyük tüp, 40 adet paralel bağlı pil (EYP yapımında kullanmak maksatlı), muhtelif gıda, giyim ve yaşam malzemesi ile örgütsel döküman ele geçirildi.

 

 

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