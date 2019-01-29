T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK’nın savaş uçaklarından sorumlu tuğgeneral tutuklandı

Tuğgeneral Akgülay, 'FETÖ üyeliği' iddiasıyla tutuklandı

29 Ocak 2019 15:33

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) savaş uçaklarının harekât sorumlusu olarak görev yaparken emekliliğini isteyen Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen Akgülay, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Akgülay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eski Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, 26 Ocak'ta 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaDA bir süre önce hakkında yakalama kararı çıkartılan Akgülay, Eskişehir'de Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Diyarbakır'a getirilen Akgülay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Akgülay, burada çıkarıldığı mahkemece 'FETÖ' üyeliğinden tutuklandı.

ETİKETLER

Özkan Edip AkgülayFETÖTutuklama
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24