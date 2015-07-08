TSK: Necdet Özel, 'Askeri Barzani için maceraya sokmam' demedi

Genelkurmay Başkanlığı, "2014 yılında Barzani’nin Türkiye’den IŞİD’e karşı destek istediği, ancak Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel'in “Ben Barzani’nin arkasını kollayacak maceraya Türk Silahlı Kuvvetlerini sokmam” diyerek reddettiği iddiasını yalanladı. Star yazarı Saadet Oruç'un talebi üzerine açıklama yapan Genelkurmay, "Org. Özel’in adı kullanılarak, gündeme getirilen bu iddia gerçek dışıdır" dedi.

Oruç’un Star’da “Genelkurmay’dan mesaj var” başlığıyla yayımlanan (8 Temmuz 2015) yazısı şöyle:

Bugünlerde bütün gözler Suriye sınırında. DEAŞ ile mücadele, Kürt kantonu iddaları, ABD ile ilişkiler dış politika gündemini belirliyor. Askerin nasıl bir adım atacağı tartışılırken, geçmişte gündeme gelmiş bazı iddaların da yeniden dillendirildiğine tanık olduk. Cumartesi günkü yazımda alıntı yaparak, yanına bir soru işareti koydum. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi lideri Mesut Barzani’nin DEAŞ’ın Irak’ta ilerlediği dönemde Türkiye’den destek istediği ve hükümetin talimatına karşılık, Genelkurmay Başkanlığı’nın harekete geçmediği öne sürülüyordu. Genelkurmay Başkanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü Pazartesi sabahı aradı. Yazımla ilgili olarak bazı düzeltmelerde bulundu. Aynı ifadeleri yazılı olarak da gönderdi. Tuğgeneral Özkürkçü’nün gönderdiği açıklama, virgülüne dokunmadan yazının devamında. Ancak ben de kendi adıma bazı düzeltmeler yapma ihtiyacı duydum.

Genelkurmay Halkla İlişkiler Daire Başkanı Özkürkçü nazik bir ifadeyle bu haberi yalanlıyor aslında. Ancak detaylara bakılacak olursa bu bilginin haklılık payı taşıdığı noktalar da yok değil. Öncelikle Mesut Barzani gerçekten böyle bir talep getiriyor 2014 yılının yaz aylarında. Bu talep, MİT aracılığıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a sunuluyor. Bundan sonrası haberlere düzeltme yapılmasına neden oluyor. Zira bazı kaynaklara göre, Başbakan bu konuyu “şifaen” Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’e iletiyor bazı kaynaklara göre. Yine Ankara’dan konuşan başka kurumların yetkililerine göre de, talimat veriliyor Genelkurmay Başkanı’na. Genelkurmay, bu adımın taşıyabileceği riskleri paylaşıyor Başbakan ile. Ve Barzani’nin talebi yanıtsız kalıyor.

Anladığıma göre olay böyle.

Genelkurmay’dan gelen açıklama da aynen şöyle:

“Sayın ORUÇ,

4 Temmuz 2015 Cumartesi günü Star Gazetesinde yer alan “PYD Cerablus’a girerse ANKARA VURACAK” başlıklı köşe yazınızda; 02 Temmuz 2015 tarihinde Gülay GÖKTÜRK’ün Akşam Gazetesinde “Hayrola Restorasyon Başladı mı?” makalesine atıfla; Haziran 2014 tarihinde Barzani’nin Türkiye’den IŞİD’e karşı destek istediğini ama bunun Başbakanın yazılı talimatına rağmen Genelkurmay Başkanı Org. Necdet ÖZEL’in “Ben Barzani’nin arkasını kollayacak maceraya Türk Silahlı Kuvvetlerini sokmam” ifadesini kullanarak reddettiğini (Yeniçağ Gazetesi yazarı Ahmet TAKAN tarafından CNN Türk Kanalında Ne Oluyor adlı programdaki konuşmasından alıntı yapılarak) ifade ediyorsunuz.

Söz konusu iddiaya daha önce 04 Ocak 2015 tarihinde, sizlerin de yakinen tanıdığı Hüseyin YAYMAN’ın Vatan Gazetesinde “Tanklar Neden Hareket Etmedi” konulu yayınlanan makalesinde de yer verilmektedir.

Sonuç olarak, konuyla ilgili Genelkurmay Başkanı Org. Necdet ÖZEL’in adı kullanılarak, sizin sadece tekraren yer verdiğiniz bu iddia gerçek dışıdır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bu tür haksız ve mesnetsiz iddiaların sizin tarafınızdan okuyucularınızla paylaşılmamasında fayda görüyoruz.

Sağlık ve esenlikler dileriz.

Ertuğrulgazi ÖZKÜRKÇÜ

Tuğgeneral

Gnkur.Bashalk D.Bşk. “