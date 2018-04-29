TSK: NATO, Türkiye'den yazılı ve sözlü özür diledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Norveç'teki bir tatbikatta Atatürk'ün ve kendisinin resminin hedefe konduğunu söylemesi sonrası Türkiye'den özür diledi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de Norveçli bir subay ile bir teknisyenin işine son verildiğini, NATO yetkililerinin yazılı ve sözlü özür dilediğini açıkladı.

Jens Stoltenberg, NATO'nun Norveç'teki Ortak Harp Merkezi'nde yapılan Trident Javelin tatbikatında yaşananlarla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Stoltenberg, tatbikatta yaşananlardan haberdar olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri açıklamasında, "Meydana gelen hatadan dolayı özür diliyorum. Olaylar, tek bir kişinin eylemlerinden kaynaklanıyor ve NATO'nun görüşlerini yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

Jens Stoltenberg, "NATO çalışanı değil" dediği bu kişinin anında görevden alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını da açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de Cuma akşamı olayla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Norveçli bir subay ile bir teknisyenin işine son verildiği, NATO yetkililerinin yazılı ve sözlü özür dilediği belirtildi:

"Norveç'te bulunan NATO Müşterek Harp Merkezi'nde 08-17 Kasım 2017 tarihleri arasında icra edilen TRIDENT JAVELIN adlı NATO Tatbikatının son safhasında, tatbikatın 'Karşıt Kuvvet' ülke liderleri fotoğrafları arasına Mustafa Kemal ATATÜRK'ün resminin yerleştirildiği, tatbikat içerikli sosyal medya çevrimi içinde ise Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN adına sahte hesap açılarak Karşıt Kuvvet liderini destekleyici ifadelere yer verildiği hususları tatbikata katılan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından tespit edilmiştir.

"Durumun Genelkurmay Karargahı'na intikal etmesi üzerine, yaşanan olayların kabul edilemez olduğu vurgulanarak, konu NATO askeri makamları nezdinde yazılı ve sözlü olarak protesto edilmiş ve tatbikata katılan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin derhal tatbikattan geri çekilmeleri emredilmiştir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma günü açıkladığı olaya büyük tepki göstermiş, "Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz" demişti.

Erdoğan, olayı öğrendiğinde gösterdiği tepkiyle ilgili olarak da şunları söylemişti:

"Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı, bizi aradılar. 'Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz.' dediler.

Dedik ki 'Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin.' "