TSK, Meskûn Mahal Muharebe Okulu kuruyor

TSK bünyesinde Meskûn Mahal Muharebe Okulu kurulması kararlaştırıldı. Bu kararda, Güneydoğu’daki çatışmaların ilçelerde yoğunlaşması ile Ortadoğu’daki savaşların yoğun olarak yerleşim yerlerinde yaşanması da etkili olduğu belirtiliyor.



Çözüm sürecinin bitmesinin ardından PKK saldırılarının artması ve Güneydoğu’daki çatışmaların il ve ilçe merkezlerinde yoğunlaşması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Meskûn Mahal Muharebe Okulu kurulması kararlaştırıldı. Bu kararda, Ortadoğu’daki çatışmaların yoğun olarak yerleşim yerlerinde yaşanması da etkili oldu.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre; kendi topraklarında terör örgütleriyle mücadele eden, Suriye’nin kuzeyine ise Fırat Kalkanı Harekâtı’nı (FKH) düzenleyen Türkiye, yeni çatışma şekillerine yönelik önlem alıyor.

Terör örgütü PKK’nin Güneydoğu’daki bazı il ve ilçe merkezlerinde kurduğu hendek ve barikatların kaldırılması için yürütülen operasyonlar, Meskûn Mahal Muharebe Okulu kurulması yönünde ilk adım oldu.

Kararın verilmesinin ardından Meskûn Mahal Muharebe Okulu için yer bakılmaya başlandı. Bu kapsamda önce Isparta’da Dağ Komando Okulu ve İç Güvenlik Eğitim Merkezi değerlendirildi. Ancak bu birimlerin mevcut işlerinin dışında yeni bir yükü kaldıramayacağı belirlendi.

Çalışmaların ardından, okulun ilk aşamada İstanbul Tuzla’daki Piyade Okul Komutanlığı bünyesinde teşkilatlandırılması benimsendi. Bu bölgede kurulacak birimin daha sonra bağımsız olarak teşkilatlandırılabileceği de belirtiliyor. Okulda, özellikle Diyarbakır Sur, Şırnak merkez, Cizre, Silopi, Hakkâri Yüksekova ve Mardin Nusaybin’de yaşanan çatışmalardan çıkarılan dersler çerçevesinde tespit edilen eğitim eksiklerinin giderilmesi planlanıyor.

Daha önce bu eğitimi veren bir birim bulunmaması nedeniyle TSK personeli subay ve astsubaylar, Türkiye’nin yakın geçmişte ciddi diplomatik sorun yaşadığı Hollanda’daki merkezde eğitim alıyordu. Okulun gelecekte NATO’ya akredite olmayı da hedeflediği, bunun gerçekleşmesi durumunda diğer müttefik ülke personeline de eğitim verilebileceği belirtildi.