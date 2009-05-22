TSK mayın için NATO'yu adres gösterdi

İki Kıbrıs kadar mayınlı alan var

CHP: Genelkurmay sessiz kaldı

Genelkurmay'dan NAMSA açıklaması

Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, basın brifinginde çeşitli konulara ilişkin soruları yanıtladı.Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi konusunda soruyu yanıtlayan Tuğgeneral Gürak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu iş için yeterli teçhizatı ve uzman personeli olmadığını mayınlı alanın 350 metre eninde ve 510 kilometre uzunluğunda geniş bir alan olduğunu belirtti.Gürak, "Mayın temizliğinin, bedeli ödenmek kaydıyla hizmet alımı yöntemiyle yapılması ve bu kapsamda uluslararası deneyime sahip NATO İkmal ve Bakım Teşkilatı NAMSA'nın öncelikli olarak dikkate alınması uygun bir hareket tarzı olarak düşünülmüş ve bu görüşler, zamanında ilgili mercilere gönderilmiştir" dedi.Türkiye-Suriye sınırındaki mayınların temizlenerek, toprakların tarıma açılmasını öngören kanun tasarısı, iki ülke kara sınırında bulunan anti personel-anti tank mayınları ile patlamamış mühimmatın temizlenmesini, imha edilmesini, böylece elde edilecek arazilerin tarımsal amaçlı kullanılmasını düzenliyor.CHP ve MHP tasarıyla mayınları temizleyecek şirkete, bu arazileri 44 yıl kullanma hakkı verilmesinin öngörüldüğünü belirterek tasarıya karşı çıkıyor.Hükümet, mayınları temizleme işini bir İsrail firmasına veya İsrail ortaklı firmalara ihale etmeyi tasarlıyor.Genelkurmay Başkanlığı, Suriye Sınırı'ndaki mayın temizliği için önerdiği NAMSA'ya ilişkin de bir açıklama yaptı.Uluslararası İkmal ve Bakım Ajansı'nın NATO üyesi ülkelere komisyonsuz hizmet verdiğinin vurgulandığı yazılı açıklamada şöyle denildi:"Ülkemizin de üyesi olduğu NATO’nun bu konuda uluslararası deneyimi bulunan, İkmal ve Bakım Ajansı (NAMSA), NATO’nun ilgi alanında bulunan birçok ülkede Uluslararası mayın temizliği yeterliliği olan ve NATO Akreditasyonu’na sahip firmalar vasıtasıyla hizmet alımı organizasyonlarını gerçekleştirmiştir. Faaliyet sonucunda temizlik yapılan bölgeye ilişkin olarak NATO’ya akredite başka firmalar tarafından temizlik kontrolü yaptırılarak 'Yüzde 100 Garanti Kontrol Belgesi' vermekte ve belirlenen süredeki kazalara karşı 'Sigorta Güvencesi' sunmaktadır. Bu hizmetler karşılığında NAMSA’ya herhangi bir komisyon ödenmemekte, yalnızca idari masraflar karşılanmaktadır."