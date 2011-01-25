TSK: Masumiyet karinesi ciddi şekilde ihlal ediliyor

T24 - TSK, Gölcük Donanma Komutanlığı'ndaki aramayla ilgili, "Masumiyet karinesi ihlal ediliyor" dedi.



Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi:



Devam eden bir soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 06 Aralık 2010 tarihinde Donanma Komutanlığında arama yapılmıştır.



Cumhuriyet Savcısı nezaretinde askerî personel tarafından yapılan aramada, birtakım malzeme ve doküman bulunmuştur. Konuya ilişkin Askerî Savcılık tarafından adli soruşturma başlatılmış olup olayın idari soruşturması da hâlen devam etmektedir.



Bulunan dokümanın bir kısmı, 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 19 Ocak 2011 tarihinde ilgili taraflara dağıtılmıştır.



Bu tarihten itibaren, bazı medya organlarında, ortaya atılan her iddiayı peşinen doğru kabul eden, adı geçen herkesi suçluymuş gibi gösteren ve farklı yollarla bunu başkalarına da kabul ettirmeye çalışan bir yaklaşım belirmiştir. Bu şekilde yapılan yayınlarla, kişilerin “masumiyet karinesinin korunması” ve “özel hayatın gizliliği” ilkelerinin ciddi şekilde ihlal edildiği, yargılama sürecinin “kamuoyu yargısı” şekline dönüştürülmek ve olumsuz yönde etkilenmek istendiği açıkça görülmektedir.



Türk Silahlı Kuvvetleri, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve anayasal değerlere bağlı bir kurum olarak, aksi yönde yapılan telkinlere rağmen, yargı sürecini sabır, sukunet ve itidalle izlemekte, bu çerçevede bağımsız ve tarafsız olduğuna inandığı yargının er ya da geç doğruyu ortaya çıkarmasını beklemektedir.





