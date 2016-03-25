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TSK: Kuzey Irak'taki PKK kampları vuruldu

"Avaşin-Basyan bölgesindeki hedefler 6 savaş uçağıyla vuruldu"

25 Mart 2016 14:21

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Avaşin-Basyan bölgesindeki PKK'ya ait olan kampların 6 savaş uçağıyla vurulduğunu duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak'taki Avaşin / Basyan bölgesindeki PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini ve hedeflerin tam isabetle vurulduğunu açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

"24 Mart 2016 tarihinde saat 16:00 - 16:30 saatleri arasında, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda Irak kuzeyinde bulunan  Avaşin/Basyan bölgesindeki hedeflere (mühimmat deposu, korugan ve sığınaklar) 6 Hava aracı ile (F-16 ve F-4 2020 savaş uçakları) hava harekatı düzenlenmiş; tespit edilen hedefler tam isabetle imha edilmiştir."

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