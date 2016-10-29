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TSK: Kuzey Irak'taki hava harekâtında 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi

PKK'nın havanlı saldırısında Hakkâri'de 3 asker şehit olmuştu

29 Ekim 2016 22:02

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkâri'nin Çukurca ilçesi Hisar Dağı bölgesinde 3 askerin şehit edildiği saldırının ardından Kuzey Irak'a yönelik düzenlenenhava harekâtında 10 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Genelkurmay başkanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenerek, bölgede tespit edilen 1 DOÇKA uçaksavar mevzi, 3 havan mevzi olmak üzere, 4 hedef imha edildi, mevzi içinde ve civarında bulunan 10 terörist de etkisiz hale getirildi.

Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 havan mevzi de imha edilirken, görevlerini başarıyla icra eden Türk savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

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Kuzey Irakhava harekatıTürk Silahlı Kuvvetleri

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