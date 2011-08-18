TSK: Kuzey Irak'ta havadan 60, topçu ateşiyle 168 hedef vuruldu

T24 - Genelkurmay Başkanlığı, dün akşam saatlerinden itibaren PKK'ya ait Kandil Dağı, Hakurk, Avaşin-Basyan, Zap ve Metina Bölgesindeki 60 hedefe Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından başarılı bir taarruz harekatı icra edildiğini; hava harekatı öncesinde Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk Bölgelerinde tespit edilen 168 hedefin, topçu silahları ile yoğun olarak ateş altına alındığını bildirdi. TSK, Çukurca'da dün meydana gelen hain saldırıda 8 asker ve 1 korucunun şehit olduğunu, 1'i ağır 15 askerin ise yaralandığını açıkladı.









Terör örgütünün eylemleri son dönemde artış gösterirken, dünkü saldırı bardağı taşıran damla oldu. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Somali toplantısı için İstanbul’da bulunan Başbakan Tayyip Erdoğan, Hakkari’den saldırı haberinin gelmesi sonrası kurmaylarıyla bir değerlendirme yaptı. Bu değerlendirme sonucu PKK’nın Kuzey Irak’ta yuvalandığı Kandil Dağı ile Zap bölgesine hava harekâtı başlatılması kararı çıktı. Erdoğan’ın Somali toplantısı sonrası yaptığı, “Artık söz bitmiştir bundan sonrası gereken yapılır” açıklaması harekâtın habercisi oldu.





Hazırlanın emri



Hükümet dün saat 15.00 civarında Hava Kuvvetlerine hava taarruzunun başlatılması için gerekenlerin yapılması talimatını verdi. Hava Kuvvetleri Karargahı da gelen talimat üzerine Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı’na hava harekâtı için hazırlık yapılması emri verdi. Bunun üzerine insansız hava araçları (İHA) ile PKK unsurlarının Kandil ve çevresindeki hareketliliğine ilişkin koordinatlar belirlendi. Aynı şekilde ABD’nin anlık istihbarat bilgileri değerlendirilmeye alındı.







Pars filo havalandı



İHA’lardan ve yerel birimlerden istihbarat alınarak Kandil ve Türkiye sınırına yakın Zap bölgesindeki PKK hedeflerinin koordinatları belirlendi. Saat 20.05 sıralarında Diyarbakır’dan gece görüş ve vuruş kabiliyetine sahip, 181. Filo Pars (Lantirn Filo) ikili kol halinde 14 adet F-16C/D hareketlendi. Uçakların kalkışından bir süre sonra Hakkari’nin Irak sınırında bulunan Çukurca, Şemdinli ile Yüksekova ilçeleri semalarında da yoğun uçak hareketliliği görüldü. Uçakların Irak sınırının sıfır noktasına gittikleri gözlemlendi.







Bomba yağdı



Yaklaşık 45 dakika sonra jetler, önce PKK’nın en büyük kampı olan Kandil ve Zap’taki uçaksavar bataryalarını hedef aldı. Burada bulunan 17 uçaksavar bataryası bombalanarak etkisiz hale getirildi. PKK kamplarında lazer sistemi ile önceden işaretlenen hedeflere bomba yağdı. Doğrudan hedefe giden ve ucuna lazer güdüm kiti takılmış MAC 82-84 tipi bombalar atıldı. Aynı anda PKK’ya yakın internet siteleri uçakların başta Kandil Dağı olmak üzere, Türkiye-İran sınırındaki Hinere, Türkiye sınırına yakın olan Zap, Hakurk kamplarını bombaladığını duyurdu. Kandil Bölgesinde ise Kozine, Zergele, Dola Akoyan, Dola Balayan, Suredi, Şehit Harun ve Şehit Rojhat kırsalındaki hedefler vuruldu.



Operasyonda PKK’nın elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan’ın ayrı ayrı bulunduğu belirtilen kamplar da hedef alındı. Burada teröristlerin barındığı ana karargâhlar yoğun bombardıman altına alındı. Harekât bölge komutanlığınca yürütüldü. Ancak, operasyon Ankara’daki karargâhtan da dakika dakika izlenerek Başbakan Tayyip Erdoğan’a da bilgi verildi.



Hava harekâtı saat 23.00 sıralarında sona erdi.





Uçaklar ikinci kez havalandı





Terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’ta bulunan kamplarını bombalayan ve saat 23.00 sıralarında üslerine dönüş yapan uçaklar, saat 02.45 sıralarında ikinci kez havalandı. Art arda kalan 6 F-16 Irak sınırına yöneldi. Jetlerin Kuzey Irak’taki PKK kamplarını yeninden bombaladığı öğrenildi.









8 asker 1 korucu şehit, 15 asker yaralı



TSK, Çukurca'da dün meydana gelen hain saldırıda 8 asker ve 1 korucunun şehit olduğunu, 1'i ağır 15 askerin ise yaralandığını açıkladı.



Genelkurmay'dan yapılan açıklamada şehit sayısının 9 olduğu belirtildi.



Genelkurmay, internet sitesinden yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



''17 Ağustos 2011 günü HAKKÂRİ-ÇUKURCA yolu üzerinde intikal halindeki bir askeri konvoya bölücü terör örgütü tarafından hain bir saldırıda bulunulmuştur. Bu hain saldırı sonucu 8 askeri personel ve 1 Geçici Köy Korucusu şehit olmuş, 15 askeri personel yaralanmıştır. Yaralılardan biri hariç diğerlerinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır.



Şehit Geçici Köy Korucusunun naaşı toprağa verilmiş, diğer şehitlerimizin naaşları ise 18-19 Ağustos 2011 tarihlerinde memleketlerinde yapılacak törenlerle toprağa verilecektir.



Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimizin değerli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz.''



