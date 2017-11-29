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TSK: Kuzey Irak'ta 80'den fazla terörist etkisiz hale getirildi

"Saldırıda büyük bir cephanelik, tahrip edildiği tespit edilmiştir"

29 Kasım 2017 21:52

TSK'dan yapılan açıklamada Kuzey Irak'ın Asos bölgesindeki hava operasyonunda 80'den fazla terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Kasım 2017 tarihinde Irak Kuzeyi Asos bölgesine icra edilen hava harekâtı ile ilgili olarak, bölgeden elde edilen ilk bilgiler ışığında harekât neticesinde, içinde bölge sorumlularının da yer aldığı 80’den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda yaralı teröristin bulunduğu, ölü sayısının daha da artabileceği öğrenilmiştir. Ayrıca saldırıda büyük bir cephanelik, silahlı iki araç ve örgüt tarafından kullanılan sığınak ve barınakların büyük oranda tahrip edildiği tespit edilmiştir.

Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilmektedir.

 

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