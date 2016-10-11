T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK Kuzey Irak'ı vurdu; 5 PKK'lı öldürüldü

TSK Kuzey Irak’ın Zer Tepe bölgesine hava harekatı düzenledi

11 Ekim 2016 21:39

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ın Zer Tepe bölgesine hava harekatı düzenledi. Operasyonda tespit edilen tüm silah mevzileri vurulurken 5 PKK'lı da öldürüdü. 

TSK’dan yapılan açıklamada, 11 Ekim 2016 tarihinde 13.40-14.00 saatleri arasında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin barındığı Zer Tepe bölgesine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlendiği kaydedildi.

Bölgede tespit edilen tüm silah mevzilerinin, iki korugan ve 5 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

ETİKETLER

tskkuzey ırakhava harekatıhakkaripkkoperasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24