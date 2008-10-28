TSK, Kuzey Irak'ı bombaladı

Genelkurmay, Türk savaş uçaklarının Kuzey Irak'ta Hakurk, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerini bombaladığını bildirdi.

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

''28 Ekim 2008 günü, Irak'ın kuzeyinde Hakurk, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde tespit edilen hedefler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş uçakları ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ateş destek vasıtalarınca etkili bir şekilde ateş altına alınmıştır.

Taarruz edilen hedefler tam isabetle vurulmuştur. Görevlerini başarıyla tamamlayan uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

İcra edilen harekatta, her zaman olduğu gibi sadece PKK/KONGRA-GEL terör örgütü hedef alınmış, sivil halkın olumsuz etkilenmemesi için gerekli hassasiyet gösterilmiştir.''



