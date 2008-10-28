T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK, Kuzey Irak'ı bombaladı

Genelkurmay, Türk savaş uçaklarının Kuzey Irak'ta Hakurk, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerini bombaladığını bildirdi.

28 Ekim 2008 02:00

Genelkurmay, Türk savaş uçaklarının Kuzey Irak'ta Hakurk, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerini bombaladığını bildirdi.
Genelkurmay'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
''28 Ekim 2008 günü, Irak'ın kuzeyinde Hakurk, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde tespit edilen hedefler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş uçakları ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ateş destek vasıtalarınca etkili bir şekilde ateş altına alınmıştır.
Taarruz edilen hedefler tam isabetle vurulmuştur. Görevlerini başarıyla tamamlayan uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.
İcra edilen harekatta, her zaman olduğu gibi sadece PKK/KONGRA-GEL terör örgütü hedef alınmış, sivil halkın olumsuz etkilenmemesi için gerekli hassasiyet gösterilmiştir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24