TSK, Kuzey Irak’a PKK kampına hava harekâtı düzenledi

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları dün gece Kuzey Irak’ta PKK kampı Haftanin bölgesine kapsamlı bir hava operasyonu gerçekleştirdi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre; Saat 20.30 ile 21.30 arasında yapılan operasyonda, aralarında PKK’nın üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 60-70 kişilik bir grubun hedef alındığı bildirildi.

Operasyonun Ankara’da 28 kişinin öldüğü ve 61 kişinin yaralandığı terör saldırısından sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

Öte yandan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanlığı ziyaretinden sonra açıklama yaptı. Davutoğlu, Haftanin'e yönelik düzenlenen hava harekâtıyla ilgili "Terör örgütünün bu faaliyetinden bağımsız olarak ve bu faaliyetin de sonrasında hava kuvvetlerimiz, saat 21.30'dan itibaren Haftanin kampına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon yapılmıştır. Gelen istihbarat üzerine bölücü terör örgütünün elebaşlarının da bulunduğu anda gerçekleştirilen bir operasyondur. Şu andan itibaren 60-70 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bu devam edecek, sınırımıza dönük olarak kim ihlal ederse en güçlü şekilde karşılık verilecek. Bu saldırıların bedeli ödetilecektir" dedi.