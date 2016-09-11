TSK, Kuzey Irak'a 4 ayrı hava harekâtı düzenledi

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları bugün Kuzey Irak’ta 4 ayrı hava harekatı düzenlediği, 13’ten fazla PKK’lının öldürüldüğü bildirildi.

TSK’dan yapılan açıklamaya göre bugünkü hava tarruzlarının bilançosu şöyle:

1- Avaşin/Basyan bölgesinde tespit edilen PKK’ya ait 2 dinamik hedef 09:40-09:50 saatleri arasında hava taarruzuyla ateş altına alındı. Havadan yapılan ilk tespitte 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

2- Avaşin/Basyan bölgesinde tespit edilen PKK’ya ait bir dinamik hedef 13:18-13:20 saatleri arasında hava taarruzuyla ateş altına alındı, havadan yapılan ilk tespitte 3 terörist etkisiz hale getirildi.

3- Kandil bölgesinde tespit edilen bir Doçka mevzii 13:36-13:44 saatleri arasında yapılan hava taarruzu ile mevzide bulunan teröristlerle birlikte imha edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili net bir sayı tespit edilemedi.

4- Avaşin/Basyan bölgesinde tespit edilen PKK’ya ait bir silah mevzii yapılan hava taarruzuyla 14:07’de imha edildi ve 1 terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.