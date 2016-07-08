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TSK: Kuzey Irak ve Şemdinli'de 12 terörist etkisiz hale getirildi

TSK yaptığı açıklamada hava harekâtı düzenlendiğini belirtti

08 Temmuz 2016 14:59

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'ya ait hedeflere yönelik hava harekatı düzenledi. PKK'ya have harekatı düzenlendi. 12 terörist etkisiz hale getirildi, 15 hedef imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekata ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Hakkari Şemdinli Habeşti kırsalında, saat 06:47-07:31 saatleri arasında alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen PKK'lı terörist grubu ve sığınakların olduğu 8 hedef ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi.

"Kuzey Irak'taki Avaşin Basyan bölgesine saat 07:52-08:54 saatleri arasında alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlendi. Bölgede tespit edilen PKK'lı terörist grubu ve sığınaklarının bulunduğuu 7 hedef ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi."

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TSKGenelkurmayKuzey IrakPKKHakkariŞemdinli

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