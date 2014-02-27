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TSK: Kriptolu telefonlar ile hiçbir ilgimiz yok

Türkiye kriptolu telefonların dinlendiği iddiasını tartışırken, Genelkurmay'dan cihazlara ait anahtarların TSK'da üretildiği iddialarına yalanlama geldi

27 Şubat 2014 13:02

TSK’dan dinleme iddialarına ilişkin "TÜBİTAK tarafından yapılan kritolu cep telefonları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiç bir ilişkisi bulunmamaktadır" açıklaması geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’la yaptığı öne sürülen telefon konuşmalarının sızdırılmasıyla gündeme gelen dinlemelere ilişkin açıklama yaptı.

İşte TSK'dan yapılan o açıklama:

"1. 27 Şubat 2014 tarihli bir gazetede; Devlet erkânının kullandığı Kriptolu Cep Telefonlarına ait anahtarların Genelkurmay Başkanlığına bağlı MUBİLDESKOM Elektronik Anahtar Üretim Merkezi'nde insan müdahalesi olmadan elektronik ortamda üretildiği iddiası yer almıştır.


2. Devlet erkânı tarafından kullanılan; kriptosu, kripto anahtarları, yazılımı ve cihazın üretimi tamamen TÜBİTAK tarafından yapılan "Kriptolu Cep Telefonları" ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiç bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

 

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