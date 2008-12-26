TSK, komutanların atışmasından rahatsız

Erdil: Özkök'ü asla affetmeyeceğim

Erdil'e, Ziya Paşa'lı yanıt

Özkök: 28 Şubat'tan ders aldım

Genelkurmay Başkanlığı, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı İlhami Erdil'in başlattığı polemiğe tepki gösterdi. Erdil, Org. Hilmi Özkök'le dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Kıvrıkoğlu arasında yaşanan şarap diyaloğunu dile getirmiş bunun arkasından Özkök ile Erdil arasında bir şarap polemiği başlamıştı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Genelkurmay eski Başkanı Hilmi Özkök ve Deniz Kuvvetleri eski Komutanı İlhami Erdil'in gazetelerde çıkan açıklamalarından rahatsız olduğu dile getirildi.Genelkurmay Başkanlığı'nda haftalık basını bilgilendirme toplantısında Emekli Orgeneral Hilmi Özkök ve Emekli Oramiral İlhami Erdil'in açıklamaları gündeme geldi. Gazetecilerin soruları üzerine Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, “Bu konuda çıkan haberler kimseye yarar sağlamayacaktır. Bu tür haberlerin medyada yer almasını Türk Silahlı Kuvvetleri olarak üzüntüyle karşılıyoruz” dedi.Tuğgeneral Gürak, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki haftalık basın bilgilendirme toplantısına, önceki gün Cizre'de bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Çavuş Erhan Karakaş, Piyade Onbaşı Zeki Yolcu ve Piyade Er Turan Damgacı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralı personele acil şifa dileyerek başladı.Saldırıya ilişkin bilgi veren Tuğgeneral Gürak, 1'inci Hudut Tabur Komutanlığından görevlendirilen bir timin, araçla hudut görevine giderken saat 17.30 sularında Cizre şehir merkezinde teröristlerin ateşine maruz kaldığını söyledi.Teröristlerin 2 kişi olduğunun değerlendirildiğini belirten Tuğgeneral Gürak, yakın mesafeden açılan ateş sonucu 3 personelin şehit olduğunu, 3'ü ağır olmak üzere 9 personelin yaralandığını bildirdi.Tuğgeneral Gürak, şöyle devam etti:“Araç sürücüsü ve araç komutanı, yaralanmasına rağmen sağduyulu davranarak aracı, süratle olay bölgesinden uzaklaştırmış ve devlet hastanesine ulaştırmıştır. Hastane önünde toplanan Cizre'li vatandaşlarımız askerlerimize yardım etmiş ve onların malzemelerine sahip çıkmışlardır. Olayla ilgili çok yönlü inceleme ve soruşturma devam etmektedir. Temennimiz olayın gerçek faillerinin yakalanıp adalet karşısına çıkarılmasıdır.”Irak kuzeyine yapılan hava harekatları hakkında da bilgi veren Tuğgeneral Gürak, Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütünün barındığı bölgelere yönelik, 16 Aralık 2007 tarihinden bugüne kadar icra edilen hava harekatları ile terör örgütü üzerinde bir baskı oluşturulduğunu bildirdi.Tuğgeneral Gürak şunları kaydetti:“Değişik kaynaklardan alınan bilgilere göre, oluşturulan bu baskı ile; Irak'ın kuzeyi, büyük ölçüde bölücü terör örgütü için emniyetli bir bölge olmaktan çıkarılmış, bölücü terör örgütüne ciddi sayılacak boyutta zayiat verdirilmiş, terör örgütünden kaçışlarda artışlar olmuş, faaliyetleri ve hareketleri önemli ölçüde kısıtlanmış, terör örgütü mensupları arasında moralsizlik ve gruplaşmalar had safhaya çıkmış, lojistik imkanlarına darbe vurulmuştur. İcra edilen bu harekatlarda sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.”İç güvenlik harekatlarına ilişkin bilgi de veren Tuğgeneral Gürak, 19 Aralık 2008 tarihinden bugüne kadar toplam 14 iç güvenlik olayı meydana geldiğini, bir patlayıcı maddenin güvenlik kuvvetleri tarafından yerinde imha edilerek olası zayiatın önlendiğini söyledi. Tuğgeneral Gürak, dönem içinde 2 teröristin de teslim olduğunu ifade etti.Dönem içinde 7 arama-kurtarma faaliyeti icra edildiğini de bildiren Tuğgeneral Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 76 kişinin denizden sağ olarak kurtarıldığını kaydetti.Tuğgeneral Gürak, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.Cizre'deki saldırı sırasında, bölgedeki elektriklerin kesik olduğu yönündeki haberlerle ilgili bir soruya Tuğgeneral Gürak, “Bu konuyla ilgili bizim de araştırmamız devam ediyor. Belki kısmi olarak o bölgede sönmüş olabilir” diye karşılık verdi.Tuğgeneral Gürak, bazı eski komutanların son dönemde yaptığı açıklamalarla ilgili bir soru üzerine de, “Gerçek anlamda hiç kimseye tam yarar sağlamadığını düşündüğümüz bu şekildeki haberlerin ve yorumların medyada yer almasından Türk Silahlı Kuvvetleri olarak üzüntü ve rahatsızlık duyuyoruz” dedi.Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin bölücü terör örgütü ile ilgili açıklamaları ve bu kapsamda Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin Türkiye ziyareti ile ilgili bir soruyu yanıtlarken Tuğgeneral Gürak, “Irak'ın bölücü terör örgütüyle mücadeleye katkıda bulunması bizim de arzu ettiğimiz bir durumdur. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz” diye konuştu.Tuğgeneral Gürak, Irak'taki Zeli kampıyla ilgili bazı haberler konusunda da geçmişte bölücü terör örgütüne karşı yapılan mücadelede, yerel gruplarla birlikte ya da sadece yerel grupların katıldığı operasyonlar yapıldığını hatırlattı.Tuğgeneral Gürak şöyle devam etti:“1992 yılı Ekim ayında yapılan sınır ötesi harekatta bölücü terör örgütü büyük bir darbe almıştır. Sınır bölgesine yakın yerlerde bulunan ve operasyon neticesinde bu bölgeleri terk etmek zorunda kalan binden fazla terörist daha güneydeki bölgelere gitmiştir. Bu teröristlerin Türkiye tarafından çeşitli girişimler yapılmasına rağmen Türkiye'ye geri verilmeleri sağlanamamıştır.Durum böyleyken gündemi değiştirmek amacıyla, geçmiş dönemde yaşanan bazı olayları değiştirerek ve gerçekle ilgisi olmayan şekilde bir takım basın yayın organlarıyla konu kamuoyuna aktarılmaktadır. Takdir kamuoyunundur.”